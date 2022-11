Olii e acque reflue scaricati illegalmente, sequestrata ditta di autodemolizioni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un 42enne con precedenti di polizia, titolare di una ditta di rottamazione di veicoli in località Concessa a Catana, nel reggino, è stato denunciato in stato di libertà per scarico non autorizzato di olii e acque reflue e per violazioni delle prescrizioni relative al trattamento di mezzi fuori uso.

I Carabinieri di Reggio Calabria, insieme ai colleghi della forestale, del Nil, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, e personale dell’Arpacal, dopo essere entrati nell’azienda, hanno accertato la presenza di uno scarico non autorizzato dove confluivano gli oli e le acque reflue, che a loro volta venivano sversate in una fiumara, visibile nelle vicinanze.

Rinvenuti e rimossi, inoltre, nove veicoli fuori uso depositati all’interno dell’area attenzionata e non smaltiti correttamente.Al termine, la ditta di autodemolizione è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Nello stesso contesto operativo, invece, in località Arghillà, i carabinieri della Stazione di Catona hanno denunciato un 55enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per ricettazione in quanto da un controllo alla circolazione stradale, è stato accertato trasportasse con un cabinato una carcassa di autovettura risultata rubata.

Nel complesso, al termine del controllo del territorio, i militari hanno ritrovato e rimosso 24 carcasse di auto distrutte da incendi e quindi considerate come rifiuto speciale.