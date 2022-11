Elezioni Comunali: Ceraso e Violi eletti sindaci di Cutro e Sant’Eufemia d’Aspromonte

Antonio Ceraso e Pietro Violi

Antonio Ceraso e Pietro Violi sono i nuovi sindaci eletti rispettivamente nella cittadina di Cutro, nel Crotonese, e Sant'Eufemia d’Aspromonte, nel reggino.

Questo il responso delle urne dopo il turno straordinario in cui sono stati chiamati a scegliere il loro primo cittadino i territori i cui consigli comunali erano stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata (QUI).



In Calabria i seggi sono stati aperti dunque ieri, domenica 27 novembre, nei due territori dove erano interessati dal voto rispettivamente oltre 9mila aventi diritto per il primo, e circa 3800 per il secondo. In tutt’Italia si votava anche in un comune dell’avellinese, Pratola di Serra.

Tornando ai risultati, Ceraso (lista “Gente per Cutro”), ex comandante della Polizia Locale di Crotone, era in lizza Cutro che era l’ente locale di maggiori dimensioni andato al voto ieri: era rimasto il solo candidato dopo l’esclusione delle liste con a capo una l’ex consigliere regionale Francesco Sulla (“Cutro il nostro Partito”) e l’altra Antonio Della Rovere (“Insieme risolleviamo Cutro”)

Essendo stato superato il quorum del 40% nel grosso centro del Crotonese e dunque essendo valide le elezioni, Antonio Ceraso con 3187 preferenze è di conseguenza il nuovo primo cittadino.

Violi (lista civica “il Paese che Vogliamo), docente di educazione fisica in pensione, competeva invece a Sant'Eufemia d'Aspromonte contro Francesco Antonio Papalia, (“Sant’Eufemia è viva”) ed è stato scelto come sindaco da circa 1300 suoi concittadini (57%) contro i 1002 (43%) del suo rivale.