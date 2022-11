Elezioni, turno straordinario: si vota a Cutro e Sant’Eufemia d’Aspromonte

Sono oltre 17mila gli elettori interessati dal turno straordinario di oggi, domenica 27 novembre, per il rinnovo degli organi di governo in tre comuni, di regioni a statuto ordinario, i cui consigli erano stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata.

A Cutro, in provincia di Crotone, l'ente locale di maggiori dimensioni, sono oltre 9 mila i cittadini chiamati al voto per un solo candidato in lizza, Antonio Ceraso. Circa 3.800 gli elettori a Sant'Eufemia d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, dove competono Pietro Violi e Francesco Antonio Papalia.

C’è poi un terzo comune chiamato oggi a rinnovare oggi sindaco e consiglieri, si stratta di Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove potranno recarsi alle urne 4 mila aventi diritto.