Maltempo: salta corrente a cabina impianti idrici, disagi acqua a Corigliano

Il forte maltempo che sa imperversando sulla Calabria ed in particolare sulla fascia Jonica, ha causato l'interruzione della corrente elettrica sulla cabina che fornisce energia agli impianti idrici di località Torre della Rocca, nel comune di Corigliano Rossano.

Da ciò potrebbe verificarsi una carenze idrica nella zona nord di Corigliano e in parte dello Scalo. Gli addetti comunali del servizio reti e manutenzione, hanno già avvisato l'Enel per i lavori di competenza e il ripristino veloce dell’elettricità, così da rimettere in moto la cabina.