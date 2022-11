Agguato mortale a Nicotera: pregiudicato ucciso a colpi di pistola

Non ha avuto scampo Giuseppe Muzzupappa, pluripregiudicato trentottenne che questa sera è stato vittima di un agguato mortale a Nicotera Marina. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trovava in una trattoria quando sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili.

Una serie di colpi che hanno centrato in pieno il bersaglio, non lasciandogli vie di fuga. Muzzupappa sarebbe morto sul colpo: vane le cure ed il primo soccorso prestate da alcune persone che si trovavano sul posto.

Immediato l'intervento dei Carabinieri, che stanno indagando a tutto tondo per tentare di identificare l'aggressore o gli aggressori, di cui al momento non vi sarebbe traccia. La vittima era stata già arrestata per tentato omicidio nel 2011 e vantava numerosi reati in materia di armi e munizioni clandestine.