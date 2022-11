Cirò Marina, lite degenera in accoltellamento: arrestato 59enne

È stato arrestato ieri sera un cinquantanovenne che pochi giorni fa avrebbe accoltellato, al culmine di una lite, un altro uomo sul lungomare di Cirò Marina.

L'uomo, originario e residente del posto, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e di porto di armi atte ad offendere, avendo utilizzato per l'aggressione un coltello lungo complessivamente 19 centimetri.

Il tutto è accaduto lo scorso 20 novembre in un bar ubicato proprio sul lungomare cittadino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe avuto un litigio con un altro soggetto, un pescatore quarantanovenne anche lui del posto, proseguito per diverso tempo sia all'interno del locale che poco fuori. E proprio fuori sarebbe avvenuto l'accoltellamento, fortunatamente non fatale per il malcapitato.

Quest'ultimo, infatti, è stato dapprima colpito - per almeno due volte - con una sedia alla testa, per poi essere raggiunto da una coltellata allo sterno.

Ha riportato una ferita molto profonda ma non letale, ed è stato prontamente soccorso da alcuni presenti che hanno alltertato il 118. Trasferito d'urgenza presso l'ospedale di Crotone, vi è ora ricoverato in prognosi riservata, pur non essendo in pericolo di vita.

L'aggressore, invece, è stato riconosciuto con facilità e raggiunto dai Carabinieri. Al termine delle indagini e degli accertamenti del caso, è stato arrestato e trasferito per direttissima in carcere.