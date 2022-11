Vessava la compagna da oltre 14 anni: finisce in manette un 56enne di Crotone

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Crotone lo scorso 24 novembre, colto in flagranza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un cinquantaseienne del posto, denunciato la sera stessa dell'arresto da parte della sua compagna e convivente, giunta in Caserma assieme al figlio minorenne.

La donna, quarantasettenne del posto, era da poco arrivata negli uffici dell'Arma quando l'uomo, che l'aveva seguita, l'ha raggiunta ed ha iniziato a minacciarla di morte nonostante la presenza di numerosi militari. Il soggetto, in evidente stato di alterazione, è stato immobilizzato non senza difficoltà, ed è risultato positivo all'alcool test.

Dopo questo momento di tensione, la malcapitata ha iniziato a raccontare come le vessazioni da parte del compagno andassero avanti oramai da oltre 14 anni, motivo per il quale l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. Al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere cittadino.