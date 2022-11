Gli trovano tre fucili e 146 cartucce, finisce in carcere

Un 28enne reggino è finito in arresto in flagranza dei reati di detenzione e porto d’armi da fuoco e riciclaggio e ricettazione. Una pattuglia della Squadra Volante, dopo una chiamata arrivata al 113, ha raggiunto uno stabile nei pressi del quartiere Sbarre e fermato due uomini che, con fare sospetto, sostavano nei pressi del portone di un palazzo con una busta bianca tra le mani.

Durante il controllo, poi esteso anche all’interno dell’immobile davanti il quale si trovavano i due, sono stati ritrovati tre fucili, di cui uno calibro 16 con le canne modificate, l’altro calibro 12 e risultato rubato, infine una doppietta calibro 12 con la matricola abrasa; scovate inoltre 146 cartucce.

Le armi e le munizioni, dopo gli accertamenti effettuati dagli agenti, sono risultate nella disponibilità di uno dei due, il 28enne arrestato e per il quale si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Arghillà, mentre il secondo, un 52enne, è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati.