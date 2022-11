Droga: controlli nei locali del vibonese, quattro denunce

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno effettuato dei controlli a tappeto contro il traffico di stupefacenti, ritrovando e sequestrando oltre un etto di marijuana tra il capoluogo e la cittadina di Pizzo Calabro, denunciando alla Procura della Repubblica locale tre persone per detenzione a fini di spaccio di droga, mentre una altre due sono state segnalate alla Prefettura per la detenzione per uso personale della marijuana.

Inoltre, un dispositivo composito della Questura napitina, coordinato dalla Mobile insieme a personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato dei serrati controlli agli clienti dei locali nel centro cittadino, identificando oltre 200 persone, verificando 60 veicoli ed effettuando controlli agli avventori di quattro esercizi pubblici, denunciando un soggetto poiché portava in auto, ingiustificatamente, oggetti atti ad offendere.