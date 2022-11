Calcio, Serie D. Francesco Molino nuovo Direttore Sportivo del Castrovillari

Il Castrovillari Calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D, ha un nuovo Direttore Sportivo: si tratta di Francesco Molino, già consulente di mercato con società professionistiche, come l’Isola Liri ed il Chieti (in Serie C2). Ha poi ricoperto il ruolo di Ds, nel recente passato, con il Montalto ed il Corigliano, in Serie D.

Molino, subito dopo essere stato presentato alla squadra ed allo staff tecnico, ci ha tenuto a lanciare un messaggio di presentazione all'ambiente rossonero: “… Sono molto contento di far parte di questa società gloriosa con trascorsi calcistici nei professionisti, vorrei ringraziare tutto l'entourage societario per questa opportunità, lavoreremo in modo collaborativo sin da subito, per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata”.

“Adesso – ha concluso - pensiamo alla partita di Domenica, poi in settimana inizieremo a lavorare in vista dell'imminente apertura del mercato, anche se il mio intento è di non cambiare quasi nulla!”.

A Ciccio Molino è giunto poi il benvenuto ed un in bocca al lupo di buon lavoro da parte del Presidente Mazzuca e da tutti i suoi stretti collaboratori.