Squillace. Auto finisce in un fossato, tre feriti: c’è anche un bambino

I vigili del fuoco di Soverato è del distaccamento volontario di Girifalco sono intervenuti alle 18.45 di questa sera sulla provinciale per Squillace dove si è verificato un incidente stradale che ha interessato una sola vettura.

Da quanto riferito dagli stessi vigilfuoco, una Dacia Sandero, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo in un fossato adiacente alla carreggiata.

A bordo della vettura due donne e un bambino: la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta dai pompieri e poi affidata ai sanitari del 118. I tre occupanti, rimasti feriti, sono stati tutti portati in ospedale per le cure del caso.

Per recuperare l’auto è stato necessario l’intervento di una autogru giunta dalla sede centrale del vigili del fuoco di Catanzaro. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.