Pallavolo femminile verso la Nazionale, ancora soddisfazioni per la giovanile Catanzarese

La giovanissima Sara Schipani (2007) della pallavolo Stellazzurra, è tra le 20 atlete selezionate in Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Puglia, e convocate dal prof. Marco Mencarelli, direttore tecnico del settore nazionale femminile, per il “Club Italia per il Sud”.

Si tratta di nuovo progetto pluriennale del Settore Femminile Nazionale che consiste nell’avvio di una serie di iniziative volte ai processi di qualificazione di giovani talenti e, allo stesso tempo, consentire ai tecnici federali la raccolta di indicazioni necessarie ad orientare lo sviluppo futuro e definitivo del nuovo programma.

Le giovani atlete selezionate potranno così intraprendere un qualificante percorso di crescita in sinergia con la propria società.

Sono previsti quattro periodi di attività collegiale della durata di sei giorni, organizzati nelle diverse regioni, e uno nella stagione estiva con la partecipazione, dove possibile, ad eventi internazionali per completare i processi di qualificazione delle giocatrici inserite nel programma.

Il progetto “Club Italia del Sud” sarà guidato dal Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli e lo staff tecnico è formato dai tecnici federali Pasquale D’Aniello (allenatore nazionale femminile under 17) e Daniele Turino, due assistenti allenatori, Angelo Polignano, Marica Sicuranza, dalla fisioterapista Paola Rotella e dal preparatore atletico Andrea Rotella.

Complimenti ancora alla Stellazzurra, guidata dal prof. Fiorini, perché, oltre a Sara, tra le convocate c’è anche la giovane Emanuela Bubbo (2007) di Botricello. Primo ritiro dal 28 novembre al 2 dicembre presso il CUS Cosenza.