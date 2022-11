Quali sono i bonus delle slot machine

Qual è il gioco più divertente e amato nei casinò online e fisici? Esatto, proprio le slot machine. Si tratta del perno portante dell’intero settore, con utenti che preferiscono intrattenersi con i rulli che girano e mostrano la combinazione vincente. Queste nel corso del tempo hanno avuto importanti evoluzioni, specialmente con l’introduzione della controparte digitale che ne ha cambiato la concezione. Adesso chiunque può decidere di provarle nei vari operatori online, accedendo a un mondo totalmente diverso, con slot adatte ad ogni esigenza e gusto. I casinò online ogni giorno aggiornano il catalogo in modo da permettere agli appassionati di giocare gratis slots machine nuovissime.

Il funzionamento delle slot è piuttosto semplice e forse per questo le persone le amano. In maniera molto sintetica, all’interno l’algoritmo sceglie in maniera totalmente randomica la combinazione vincente da mostrare, determinando la vincita o la perdita. Tutto è gestito dalla Dea Bendata, infatti non esistono vere e proprie strategie, ma semplicemente fortuna.

Per incentivare il loro utilizzo, si è pensato di inserire una serie di bonus che permettono all’utente di raddoppiare la vincita oppure giocare gratis, tutto dipende dal tipo di slot che si usa. Di seguito andiamo a spiegare tre caratteristiche molto importanti all’interno della “macchinetta del diavolo”.

Raddoppio

Quando si gioca alle slot machine online e si sente la parola raddoppio, non si sottolinea altro che la possibilità di andare a raddoppiare la propria vincita, in genere in base a delle scelte. Nel momento in cui faremo la giusta scelta, il gioco ci raddoppierà il montepremi, facendolo diventare ancora più allettante. Altre circostanze prevedono di dover scegliere fra una serie di simboli seguendo una logica mostrata in precedenza. Così come la slot machine, questo interessante bonus è dettato totalmente dal caso.

Free spin

Se da una parte c’è il raddoppia, dall’altra troviamo i free spin o per meglio dire i giri gratuiti. Sempre più casinò online stanno adottando la politica di dare questo bonus che permette a chiunque di giocare con “soldi finti” e provare le slot machine. In alternativa è possibile sbloccarli proprio all’interno del gioco, ma anche qui tutto è lasciato alla fortuna, può capitare come no. In genere dipende da quanti simboli si trovano per poterli sbloccare, più ne sono e più aumentano i giri e i moltiplicatori. Controllate il regolamento del gioco prima per capire quali sono i simboli e come sbloccarli.

Giochi bonus

Infine novità dei casinò online sono i giochi bonus, ovvero un gioco all’interno delle slot machine. Si tratta di una tipologia di bonus che si sta diffondendo a macchia d’olio e vengono utilizzati con grafiche molto particolari. Il pi delle volte consiste nello scegliere tra differenti opzioni contenenti vincite diverse, mentre altri danno una sorta di percorso da seguire per arrivare alla vincita finale. è una caratteristica sicuramente diversa dalle altre e che cambia a seconda della tipologia di slot che si ha di fronte. Anche in questo caso conviene sempre leggere il regolamento per capire se può essere di gradimento oppure no.