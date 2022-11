La CorriCastrovillari investe sui giovani: acquistato “materasso di salto in alto”

Il Campionato regionale Master di Corsa su Strada è quasi al termine e la CorriCastrovillari, che ha dominato la classifica maschile e femminile, è già pronta per le nuove sfide che la attendono, puntando sempre di più sui giovani e dotandoli di tutti gli strumenti necessari per praticare l’atletica ai massimi livelli.

A rafforzare l’attenzione dell’associazione per i ragazzi, c’è il contributo all’acquisto del materasso di salto in alto, così da essere messo a disposizione di tutti presso il Polisportivo 1° maggio della Città del Pollino.

“Il materasso omologato ci permetterà di affrontare al meglio della prestazione le gare regionali di atletica leggera. I ragazzi ne hanno bisogno, perché non ci può essere sport e di conseguenza risultati senza le dovute attrezzature” ha dichiarato il presidente Gianfranco Milanese.

Intanto, il gruppo della CorriCastrovillari si prepara alla decima gara di Campionato a Mirto, in cartellone per domenica 11 dicembre 2022, in piazza Dante. La gara podistica “Maratonina di Natale” è un’occasione per stare insieme, divertirsi e augurarsi un nuovo anno sempre all’insegna dello sport.