Gasperina. Offende e si “ribella” ai carabinieri che volevano identificarlo

Un 42enne di Gasperina, nel catanzarese, è stato arrestato in flagranza per resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica, davanti a più persone e su una via pubblica, ha offeso i carabinieri che cercavano di identificarlo, opponendosi per impedirgli di operare e tentando anche di fuggire.

La determinazione risoluta dei militari ha permesso di bloccare ed immobilizzare l’uomo in sicurezza e senza che nessuno rimasse ferito.

L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il Gip, al termine dell’udienza, ne ha confermato gli arresti domiciliari.