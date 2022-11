Covid, il Bollettino. 629 nuovi positivi tra ieri ed oggi, 701 guariti ed un decesso

Sono quest’oggi 629 i nuovi casi di Covid19 accertati in Calabria su 3453 tamponi eseguiti e processati nelle scorse 24ore: 230 sono nel reggino, 174 nel cosentino, 155 nel catanzarese, 34 nel crotonese, 35 nel vibonese, uno invece di fuori regione. Il tasso di contagio si attesta oggi al 18,22%.

Sono invece 701 i pazienti che sono guariti, mentre si deve purtroppo segnalare un altro decesso, nel catanzarese.

Gli attualmente positivi sono ad oggi 6895 (-73), dei quali 6765 (-71) in isolamento domiciliare, 123 (-1) in reparto e 7 (-1) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1762 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1740 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 101543 (101148 guariti, 395 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2204 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2144 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 173602 (172234 guariti, 1368 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 294 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57285 (57015 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1980 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1947 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 197654 (196781 guariti, 873 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 50833 (50643 guariti, 190 deceduti).