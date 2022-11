Ricercato cosentino preso in Romania, estradato in Italia e arrestato

Lo scorso 20 settembre, la Polizia Romena ha arrestato, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, un 27enne di Cosenza resosi irreperibile dopo che nei suoi confronti era stato emesso, il 21 ottobre del 2021, un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (nel salernitano), per l’espiazione di una pena residua a due anni di reclusione, in quanto condannato per un furto aggravato avvenuto a Torre Orsaia (sempre nel salernitano).

Il ricercato era stato localizzato in Romania, nella contea di Cluj, a seguito di specifiche informazioni dei Carabinieri della Compagnia di Cosenza, veicolate al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma.

Il 23 novembre scorso, è stato così estradato in Italia presso lo scalo aereo militare di Roma-Ciampino e condotto presso la casa circondariale di Civitavecchia, nella Capitale.