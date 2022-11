Mezzo pesante finisce fuori strada nel crotonese. Illeso il conducente

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone con un’autogrù per recuperare un mezzo pesante che stanotte intorno all’una e mezza, durante la marcia, è uscito fuori strada tra Belvedere Spinello e Casabona.

Rimasto illeso, fortunatamente, il conducente del mezzo per mettere in sicurezza l’autocarro è stato necessario l’utilizzo, altre all’autogrù, anche di un’auto pompa serbatoio e di un fuoristrada, visto il peso e la grandezza del veicolo. L’intervento è terminato due ore dopo. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.