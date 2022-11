Giornata disabilità. A Siderno Flash mob degli SpecialOlympics, a seguire incontro di basket

Un Flash Mob organizzato da “I Girasoli della Locride” è stato organizzato per il pomeriggio di oggi, sabato 26 novembre, alle 16, al Palazzetto dello Sport di Siderno.

Gli Atleti SpecialOlympics attendono dunque amici e sostenitori per ballare insieme il Flashmob 2022 dall'hashtag #SpecialOlympicsBalla che vuole anticipare e celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità, sulle note incalzanti di “Dove si Balla” di Dargen D’Amico.

“Oramai la danza inclusiva è diventata una piacevole tradizione, un evento tanto atteso dagli atleti, dai familiari, dai team Special Olympics” spiegano dall’organizzazione.

Il Tutorial per imparare la coreografia è già online e si pregia di un volto noto, quello di Vito Coppola, ballerino vincitore della scorsa edizione di Ballando con le stelle e ora impegnato nell’edizione inglese “Strictly come Dancing”. Non è un caso che proprio quest’anno Special Olympics Italia intenda lanciare la danza sportiva come disciplina ufficiale.

A seguire si svolgerà una partita di basket tra gli atleti dei “Girasoli della Locride” e una rappresentativa dell'Amministrazione comunale di Siderno.

Domenica 27, invece, si svolgeranno sempre al Palazzetto dello Sport i preliminari dello Special Olympics European Basketball Week 2022.