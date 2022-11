L’olio Evo della Calabria vola nello spazio, immortalato da AstroSamantha

Anche l’olio extravergine d’oliva della Calabria è volato nello spazio, in particolare con l’ultima “avventura” tra le stelle dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

Il prodotto è partito insieme ad AstroSamantha in occasione della sua seconda missione sulla Iss, la Stazione Spaziale Internazionale, denominata “Minerva”, per conto dell’Esa, l’Ente Spaziale Europeo, e terminata giusto un mesetto fa, lo scorso 14 ottobre.

Nell'ambito della missione sono stati numerosi gli esperimenti europei e molti altri quelli internazionali in ambiente di microgravità. Tra questi anche quello sulle reazioni dell’Evo, l’olio extravergine, in ambiente spaziale. Un progetto che è stato realizzato dal Crea insieme a Coldiretti, Unaprol e ASi che ha “lanciato” in orbita delle bottigliette contenenti l’olio di quattro regioni, tra cui appunto la Calabria.

Bottigliette immortalate direttamente da Samantha Cristoforetti nella foto che pubblichiamo e scattata proprio mentre la stazione spaziale sorvolava la nostra regione.