Casali del Manco punta ad uno Sportello di europrogettazione per cittadini e aziende

Con la consegna degli attestati, è terminato ieri, giovedì 24 novembre, il percorso di formazione annuale che ha visto una decina di professionisti locali implementare il proprio bagaglio di competenze attraverso un corso di europrogettazione e programmazione strategica, tenutosi presso il Municipio di Casali del Manco, nel cosentino.

Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte i formatori di questo nucleo di professionisti altamente qualificati, Matilde Ferraro, esperta in politiche e fondi europei, e Teresa Spina, esperta in gestione e creazione di impresa, il Responsabile del Settore Tecnico Comunale, Ferruccio Celestino, ed il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Covelli.

“L'auspicio dell'Amministrazione Comunale - ha dichiarato proprio Covelli - è che a valle di questo periodo formativo possa costituirsi uno sportello per cittadini, imprese, attività commerciali, liberi professionisti, enti del terzo settore o di consulenza per gli stessi uffici comunali, in modo da coniugare le esigenze territoriali con gli sviluppi economici, sociali e progettuali della Comunità Europea”.

“Tale sportello - ha aggiunto - potrà contribuire alla valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio e della sua popolazione, creando un punto di riferimento capace di svolgere una funzione di informazione, di orientamento e di indirizzo sui finanziamenti europei, nazionali e regionali”.

“L’istituzione dello Sportello di europrogettazione e programmazione strategica assumerà un ruolo fondamentale e basilare per attuare un processo di trasformazione del Comune di Casali del Manco in Smart community. In Italia, i comuni più virtuosi adottano ormai da diverso tempo strutture di questo tipo, in quanto favoriscono processi di sviluppo e di integrazione politica, legislativa, economica e sociale dei territori con gli enti sovracomunali, regionali, ministeriali e con l’UE”, ha concluso Covelli.