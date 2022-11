Viola in divieto di avvicinamento, va dalla ex e la picchia, arrestato 43enne

Nella serata del 21 novembre 2022, i militari della Sezione Radiomobile di Catanzaro hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni in flagranza del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, destinatario di precedente provvedimento, a suo tempo emesso per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della locale Procura.

I militari hanno infatti constatato che il soggetto in questione si era recato presso l’abitazione dell’ex compagna, violando l’ordine dell’Autorità Giudiziaria e alla presenza dei minori aveva dapprima percosso il volto della donna cagionandole una malattia guaribile in 25 giorni e in seguito aveva colpito uno di loro per futili motivi riconducibili ad una lite con la stessa.

Il soggetto è stato trasportato presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.