Borgia. “In prima linea contro il virus”, diario di un medico in missione

Claudio Carallo

Sabato 26 novembre, alle 18, Palazzo Mazza a Borgia ospiterà Claudio Carallo per la presentazione del libro “In prima linea contro il virus, diario di un medico in missione” (Titani Editori).

Carallo è un medico internista, insignito di una massima onorificenza nazionale per la sua attività, che da un’esperienza volontaria nei reparti Covid ha tratto spunto ed ispirazione per scrivere il suo libro.

“Se capiremo che produrre troppe merci con poca spesa porta una economia globalizzata ad incubare pandemie in indicibili pollai umani. Se coglieremo che il progresso ci uccide e ci salva solo perché noi lo vogliamo. Se ci resterà in mente che la compagnia, la conoscenza, lo sport praticato, l'espressione artistica, sono le irrinunciabili attività umane. Se avremo chiaro che tutto ciò da cui primariamente dobbiamo attenderci gioia è ciò che noi abbiamo scelto o possiamo scegliere ci circondi nella vita di tutti i giorni. Allora, forse, tutto questo non sarà stato completamente vano”, è il pensiero di Carallo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Borgia ed organizzato dalle Associazioni: Calabria Condivisa, Pro Loco di Borgia, Verso Itaca, Commercianti Uniti Borgia, Il Cenacolo, Borja Città Futura ed in collaborazione con WebTV Borgia e la Libreria “Il paese delle meraviglie”.

All’evento parteciperanno, oltre all’autore, l’assessore alla Cultura Virginia Amato, per i saluti istituzionali, il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco ed il presidente dell'associazione “Il Cenacolo” Giuseppe Calabretta, che dialogheranno con Claudio Carallo che al termine dell’evento risponderà alle domande dei partecipanti e firmerà le copie del libro.