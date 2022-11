Co-Ro. La borsa frigo era piena di droga, arrestato 42enne incensurato

In una borsa frigo c’erano circa un chilo e trecento grammi di marijuana, ma anche poco più di 6 grammi di cocaina pura, in pietra, altri 116 di hashish, insieme ad un bilancino di precisione, mannite e materiale per il confezionamento.

Il tutto è stato ritrovato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Corigliano Rossano durante una perquisizione effettuata in casa di 42enne incensurato del posto, L.M. le sue iniziali.

Lo stupefacente è stato ovviamente sottoposto a sequestro penale mentre l’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo: dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.