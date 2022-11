Reddito di Cittadinanza: 111 indagati, sequestro beni per 858 mila euro

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura, diretta da Camillo Falvo, ha emesso un sequestro del valore complessivo di 858 mila euro nei confronti di 111 persone che secondo gli inquirenti avrebbero beneficiato illegalmente il reddito di cittadinanza.

Si tratta in maggior parte di soggetti stranieri, molti non comunitari, di varie nazionalità e residenti nella provincia napitina che in base a quanto emergerebbe dalle indagini, eseguite dalla Guardia di finanza, avrebbero fatto richiesta del beneficio dichiarando falsamente di possedere la cittadinanza italiana da almeno 10 anni al momento di presentazione della domanda, elemento evidentemente falso.

Alcuni non avrebbero invece dichiarato la presenza nel loro nucleo familiare di conviventi, in alcuni casi anche già percettori del reddito di cittadinanza; altri, infine, avrebbero dichiarato di risiedere in alcuni comuni del Vibonese risultando invece altrove, così percependo indebitamente il sussidio.