Evade dai domiciliare per tentare dei furti in appartamenti, “pizzicato”

Un 25enne reggino già sottoposto ai domiciliari per evasione, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per lo stesso reato per cui era stato denunciato solo pochi giorni fa, ovvero lo scorso 18 novembre, quando è stato trovato anche in possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, il giovane è stato notato insieme a una donna, che si è poi accertato essere la moglie, nei pressi di alcune abitazioni nelle vicinanze di Piazza Municipio, nel quartiere Gallina del capoluogo.

Secondo i carabinieri sarebbe stato lì per compiere dei furti in appartamenti. Un’ipotesi che sarebbe stata avvalorata dal fatto che, una volta fermati a bordo della loro auto, che è stata perquisita, sono stati ritrovati degli attrezzi utili allo scasso.

L’arresto è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria senza l’applicazione di alcuna misura nei suoi riguardi, rimanendo salve le successive determinazioni in fase processuale.