Danza d’Autore. Ramificazioni Festival, buona la prima: domani si bissa a Rossano

“Il tutto esaurito già dalla prima data, insieme all’importante partecipazione di numerose scuole ed associazioni di danza del territorio presenti in platea, dimostrano una sensibilità ed una maturità nel pubblico che è cresciuta di pari passo con la qualità e l’impegno investiti nella realizzazione di Ramificazioni Festival che si conferma essere un’opportunità di crescita culturale e primo ed unico festival della danza d’autore in Calabria”.

È quanto dichiara il direttore artistico Filippo Stabile esprimendo soddisfazione per le numerose adesioni che stanno continuando a registrare i diversi spettacoli del progetto che saranno portati in scena da 14 compagnie di danza, tra le più prestigiose nel panorama nazionale.

“Aprire il Festival della danza calabrese per eccellenza – dichiara Francesco Rodilosso, Presidente di Create Danza, la compagnia chiamata ad inaugurare l’edizione 2022 sul palco del Paolella a Corigliano-Rossano - è stato per noi un orgoglioso riconoscimento che va ad impreziosire il percorso che sin dal 2017 viene riconosciuto sul territorio regionale per il suo respiro internazionale”.

Riconosciuto dal Ministero della Cultura (MIC), giunto alla sua quinta edizione, Ramificazioni Festival si concluderà a gennaio. Sono 20 gli spettacoli che saranno portati inscena in questi due mesi pieni di tecnica, arte, creatività, suggestioni e competenza.

Dopo Corigliano-Rossano che prevede altre due date ed il dopo Festival, toccherà a Polistena che di appuntamenti ne conta 7.

Mentre ieri è stata la volta di Polistena, con la compagnia Spellbound Contemporary Ballet, domani, domenica 27, proprio a Corigliano-Rossano, sempre al Teatro Paolella, nel centro storico di Rossano, sarà la volta della Compagnia AltraDanza diretta da Domenico Iannone per la Seasons Vivaldi Richter.