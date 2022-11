Maltempo. Colpo di coda di “Poppea”: ancora pioggia sulla Calabria, poi un altro ciclone

Mentre si contano i danni dell’ondata di maltempo che ieri si è letteralmente abbattuta su tutta Italia, Calabria compresa, soprattutto quella tirrenica, le previsioni ci dicono come nelle prossime ore il ciclone Poppea porterà ancora pioggia su alcune regioni della Penisola, sebbene avviandosi ad un leggero miglioramento.

Lo confermano i meteorologi di ilMeteo.it ricordando come la perturbazione di ieri sia stata una delle più forti degli ultimi anni, causando piogge intense, abbondanti nevicate in montagna, ma soprattutto venti forti e mareggiate.

“Ora - spiegano dal portale meteo - l'atmosfera prova a ritornare tranquilla grazie ad un moderato aumento della pressione, ma alcune regioni del Paese dovranno ancora fare i conti con qualche disturbo provocato dalla coda di Poppea”.

Nella prima parte del mattino i oggi, dunque, dei residui piovaschi potranno bagnare l'area del medio Adriatico anche se la pioggia sarà in rapida attenuazione fino a sparire con il passare delle ore.

“Il tempo più capriccioso invece - precisano da ilMeteo.it - lo troveremo sulle regioni del Sud segnatamente sull'area del basso Tirreno dove tra Calabria e Sicilia si alterneranno piogge moderate ad improvvisi rovesci anche a sfondo temporalesco”.

Su queste zone la situazione sarà molo instabile per tutta la giornata mentre al Centro e al Nord si farà largo il sereno. “Nelle prossime ore - concludono dal portale specialistico - non ci saranno solo alcuni disturbi sul fronte delle piogge. Da segnalare infatti la presenza di una forte ventilazione dai quadranti Nordoccidentali che manterrà ancora i mari assai agitati specie sul versante tirrenico e sull'area ionica con rischio di locali mareggiate sui litorali della Sardegna, su quelli siciliani e calabresi”.

IL NUOVO VORTICE

Sempre secondo ilMeteo, però, non ci sarà tregua, anzi, si prevede per il prossimo fine settimana l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico che sarà provocherà un altro peggioramento grave.

Mentre Poppea si allontanerà, in questi giorni, sarà seguita da venti di Maestrale in grado di provocare qualche disturbo sulle regione meridionali, proprio in Calabria e Sicilia mentre sul resto d’Italia tornerà un po’ di sole.

Calabria e Sicilia in cui giovedì 24 vi saranno ancora nubi irregolari accompagnate localmente da qualche piovasco ma venerdì 25 sarà il nuovo ciclone ad arrivare sul Paese con “conseguenze soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord verrà verosimilmente interessato solo da una modesta instabilità” precisano i meteorologi.

Un fine settimana, il prossimo, che si annuncia dunque piuttosto burrascoso per le regioni centro-meridionali.