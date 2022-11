Il maltempo sferza il crotonese, il forte vento abbatte alberi

Il maltempo che ha interessato la provincia di Crotone nella giornata di oggi, ma soprattutto il forte vento che ha sferzato per l’intera giornata, ha creato alcuni disagi sia nel capoluogo che nell’hinterland.

Sono stati difatti ben ventisette gli interventi compiuti dai vigili del fuoco del comando provinciale chiamati all’opera per lo più nella zona costiera, la più colpita dalle raffiche, dove sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade a causa della caduta di alberi.

Uno di questi, tra più impegnativi, è stato a Petilia Policastro, in località Santa Spina; altri due, invece, proprio a Crotone, in via Tellini e in Via Giuseppe Di Vittorio, difronte la stazione della autolinee Romano, ed a cui si riferiscono le foto pubblicate.

Fortunatamente non si sono verificati danni rilevanti né tantomeno persone ferite.