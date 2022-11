KindZone-Storie Visibili, ultimo giorno per iscriversi al laboratorio gratuito di contro-narrazione

Ultimo giorno per le iscrizioni al laboratorio gratuito di contro-narrazione “#kindZone-Storie Visibili”, il workshop che vuole raccontare i luoghi della città di Reggio Calabria con occhi diversi e gentili.

C’è tempo fino a domenica 27 novembre per entrare a far parte del gruppo di lavoro che vede liberi gli ultimi posti utili al fine di un’esperienza incentrata sulla scrittura narrativa, drammaturgica e sonora.

Il laboratorio, realizzato dall’associazione Adexo, vuole proporre un nuovo modo di raccontare i luoghi attraverso parole, suoni e immagini.

Riconoscere le caratteristiche che definiscono le identità individuali, i luoghi e i paesaggi, fisici e sonori, per imparare a raccontare l’interazione che si instaura tra individuo e ambiente. Una nuova consapevolezza che allarga i punti di vista per un laboratorio che coinvolge più interessi e coinvolge chi sente la vocazione per diventare scrittore, musicista, fotografo, reporter.

Il workshop di storytelling multilivello partirà il prossimo 29 novembre e sarà realizzato tramite sette incontri pomeridiani a cura del musicista Antonio Aprile, della scrittrice Katia Colica e del fotoreporter Marco Costantino.

A supportarli nella visione alternativa dei luoghi saranno il video maker Gianluca del Gaiso e il giornalista Pasquale Zumbo. Agli aspiranti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, è richiesta una breve lettera motivazionale da spedire a: