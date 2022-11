Covid, il Bollettino. Altre quattro vittime, calano i positivi (-17) ed i ricoveri

Sono 795 in nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore nella nostra regione: 267 nel catanzarese, 266 nel cosentino, 151 nel reggino, 58 nel crotonese, 46 nel vibonese e 7 di fuori regione.

Il dato emerge dall’ultimo bollettino ufficiale che riporta inoltre come, sempre tra ieri ed oggi, siano stati 4788 i tamponi eseguiti, 808 i pazienti guariti e, ahinoi, quattro le vittime per o con virus: due rispettivamente a Catanzaro e Cosenza.

Gli attualmente positivi sono invece 6838 (-17 da ieri), dei quali 6705 (-9) in isolamento, 128 (-7) in reparto e 5 (-1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1806 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1778 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 101075 (100681 guariti, 394 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2306 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2245 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 172998 (171631 guariti, 1367 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 265 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57191 (56921 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1770 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1745 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 197376 (196503 guariti, 873 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 463 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 449 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 50687 (50497 guariti, 190 deceduti).