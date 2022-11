Precipita da un viadotto nel materano, muore camionista calabrese

Un camionista calabrese di 49 anni è morto oggi dopo che il suo tir è precipitato da un viadotto. Il tragico incidente stradale è avvenuto intorno alle 5 di stamani.

Per cui cause che sono ancora in corso di accertamento il mezzo pesante ha perso il controllo, ha sfondato il guardrail ed è caduto sotto il viadotto che si trova nei pressi della diga di San Giuliano, tra Miglionico e Matera, in Basilicata.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri, la Polizia stradale ed i Vigili del fuoco che al loro arrivo hanno trovato l’autoarticolato capottato e con la cabina di guida schiacciata sotto il peso del mezzo, Per recuperare il corpo della vittima è stato necessario l’uso di un’autogru. Il tratto interessato è stato provvisoriamente chiuso al traffico.