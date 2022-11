Condannato e ricercato va in Questura per richiedere la protezione ma finisce in carcere

Un 36enne nigeriano è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Crotone: sullo straniero pendeva un ordine di carcerazione emesso il 6 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, dovendo espiare una pena ad un anno e sette mesi di reclusione, dopo esser stato condannato, in via definitiva, per furto aggravato, lesioni personali ed altro.

L’uomo si era presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura pitagorica per richiedere la protezione internazionale ma, dagli accertamenti di rito effettuati dagli agenti è emerso appunto che fosse ricercato dal luglio di quest’anno.

Così sono scattate le manette ed è stato accompagnati presso la Casa Circondariale di Crotone per espiare la pena.