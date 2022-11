Diminuiscono i casi di covid nel bollettino odierno (+204), ma aumentano i ricoveri (+8) ed i decessi (+3)

Diminuiscono i casi di covid oggi in Calabria. L'odierno bollettino, con oltre mille tamponi processati, evidenzia un aumento di 204 casi a fronte di 540 guariti, mentre si registrano, purtroppo, 8 nuovi ricoveri e 3 decessi.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+91), seguita da Reggio Calabria (+55), Catanzaro (+50), Vibo Valentia (+8) e Crotone (0), mentre i restanti casi provengono da altrove (0). Processati complessivamente, da inizio pandemia, 3 milioni e 978.459 tamponi, con un tasso di positività che scende al 13,59%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.856 (28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.823 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 100.758 (100.366 guariti, 392 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.295 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 172.743 (171.378 guariti, 1365 deceduti).

Crotone: Casi attivi 251 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.147 (56.877 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.755 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.727 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 197.240 (196.367 guariti, 873 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 471 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 456 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.633 (50.443 guariti, 190 deceduti).