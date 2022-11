Continua senza sosta l’attività formativa dei Vigili del Fuoco di Crotone

Nei giorni scorsi, il comando provinciale Vigili del fuoco di Crotone, ha visto arrivare unità da tutta la regione per aggiornamenti ed esercitazioni di grande importanza per il soccorso tecnico urgente, che vede impegnati gli stessi Vigili del Fuoco tutti i giorni, in interventi ordinari ed in grandi calamità sia in terra che in mare.

Durante la scorsa settimana, in località Santa Domenica, i Vigili del Fuoco SAF, (speleo alpinisti fluviali), hanno simulato interventi su pale eoliche, visto il numero sempre in aumento nel nostro territorio. La simulazione prevedeva l’evacuazione di un tecnico addetto alla manutenzione dalla navicella della WTG wind turbin generator (pala eolica), attraverso la botola a pavimento della stessa all’altezza di 105 metri. L’operazione particolarmente complessa, essendo in ambiente confinato, ha impegnate sei unità di SAF avanzato per un totale di ventidue provenienti da tutta la regione.

Si è concluso Venerdì 18 Novembre presso il Comando VVF di Crotone, il Corso Regionale per il conseguimento della Patente Nautica VVF di 1^ Categoria, per la conduzione di imbarcazioni in operazioni di Soccorso in mare e acque interne. Il corso, della durata di due settimane, ha visto impegnate otto unità appartenenti ai Comandi di Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza sotto la guida didattica di due Istruttori VVF del Settore specifico. Affrontate lezioni teoriche di nautica, navigazione, normativa del settore nell’aula magna del comando provinciale e lezioni pratiche di conduzione e ormeggio di imbarcazione, tenutesi quest'ultime nello specchio di mare antistante la costa crotonese e il porto.

Continua con grande successo il lavoro svolto dal Comando di Crotone, diventato punto di riferimento del settore nautico, visto la posizione strategica e organizzazione logistica che permette di effettuare corsi acquatici. Per la sistemazione e varo dei mezzi si ringrazia la Lega Navale di Crotone. Ancora in corso invece un sessione di mantenimento delle abilitazioni di SAF Basico per totale sedici operatori tutti del comando di Crotone oltre al re training di TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) di diversi vigili della stessa città.