Maltempo, arriva un nuovo ciclone: atteso violento peggioramento

Un nuovo ciclone sta per colpire la parte meridionale dell'Italia, portando con se forti venti e violente precipitazioni. Un fronte di maltempo che ci colpirà a partire da questa notte: il vortice infatti lascerà la Francia, risalendo lungo il Mar Tirreno fino a raggiungere il Mar Ligure, portando con se un maltempo diffuso.

Maltempo che caratterizzerà l'intera settimana, e che potrebbe essere interrotto solo da qualche giorno di tregua, essendo previsto un nuovo peggioramento da venerdì 25 novembre. Nel frattempo, il ciclone porterà con se forti venti con raffiche anche oltre i 100 chilometri orari.

Importante il dato sulle precipitazioni, dato che si attende una vera e propria "bomba d'acqua" capace di sversare oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore. Pioggia che potrebbe concentrarsi in aree piuttosto circoscritte, con conseguente pericolo di allagamenti e smottamenti.

C'è poi il capitolo neve: l'aria fredda contenuta nel ciclone, oltre a portare un generico calo delle temperature, garantirà ampie nevicate a varie altitudini. Sull'arco alpino e sugli appennini si attende un'imbiancata dai 900 ai 1.500 metri, mentre in Calabria la neve è attesa attorno ai 1.600 metri.

In serata è atteso il consueto bollettino della Protezione Civile, che potrebbe diramare apposite allerte meteo per la Calabria così come per la Sardegna, Sicilia, Campania e Lazio, assieme a Veneto e Friuli Venezia Giulia.