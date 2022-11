Nascondeva in casa droga e munizioni: un arresto nel centro di Vibo Valentia

Non sono passati inosservati i movimenti sospetti attorno ad una abitazione ubicata nel pieno centro di Vibo Valentia: movimenti insoliti per un'area residenziale che hanno finito per attirare l'attenzione degli agenti della locale Questura, impegnati in attività di controllo del territorio.

Nello specifico, proprio la Squadra Mobile e personale del Commissariato di Serra San Bruno hanno svolto diversi giorni di appostamento e controllo, appurato come il via vai di persone fosse incentrato esclusivamente presso l'abitazione di un uomo, ritenuta il nascondiglio per sostanze stupefacenti.

Deciso per una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rapidamente rinvenuto circa 2 chili di marijuana, già imbustata e sottovuoto pronta alla vendita, assieme ad un bilancino di precisione. A sorpresa, oltre alla droga sono state rinvenute anche diverse munizioni calibro 7.65, illegalmente detenute.

Il tutto è stato sequestrato, mentre per l'uomo sono scattate per direttissima le manette. Al termine delle formalità di rito, la Procura ha disposto gli arresti domiciliari.