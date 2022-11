Covid, il bollettino: 515 nuovi casi ed 1 decesso, diminuiscono i ricoveri (-6)

Il coronavirus prosegue stabilmente in Calabria. L'odierno bollettino, con oltre 3 mila tamponi processati, evidenzia un aumento di 515 casi a fronte di 263 guariti, mentre si registra, purtroppo, un ulteriore decesso nonostante il calo dei ricoveri (-6).

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+153), seguita da Reggio Calabria (+151), Catanzaro (+134), Vibo Valentia (+73) e Crotone (+2), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati complessivamente, da inizio pandemia, 3 milioni e 976.958 tamponi, con un tasso di positività che appare stabile al 17,14%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1852 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1825 in isolamento domiciliare); casi chiusi 100712 (100320 guariti, 392 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2436 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172511 (171148 guariti, 1363 deceduti).

Crotone: casi attivi 278 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 274 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57120 (56850 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1891 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1861 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197049 (196177 guariti, 872 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 507 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 493 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50589 (50399 guariti, 190 deceduti).