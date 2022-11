Maltempo. Tromba d’aria s’abbatte sul lametino, oltre 30 soccorsi nel catanzarese

L'attesa ondata di maltempo che sta interessando un po’ tutta la regione (QUI) si è fatta sentire ancor di più nel catanzarese, in particolare nell’area del Lametino dove una tromba d’aria si è abbattuta sul comprensorio della città della piana buttando giù anche alberi.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale, del capoluogo ed anche dei volontari di Taverna. Al momento ci sono più di una trentina di interventi in coda ed in via di espletamento tra verifiche, allagamenti, piccoli smottamenti, alberi divelti ecc., a cui stanno facendo fronte i pompieri.

Numerose le segnalazioni giunte anche da altri comuni della provincia a causa delle condizioni meteo avverse sebbene e fortunatamente, attualmente, non si registrino danni a persone.

Per fronteggiare le numerose richieste di soccorso sono state inviate nel comprensorio Lametino altre squadre dal distaccamento di Soverato e dai distaccamenti volontari di Martirano e Girifalco.