Incidenti. Brutto scontro auto-moto nel reggino, grave un poliziotto 26enne

È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Taurianova a Polistena, nel reggino. Lo scontro è avvenuto tra un’auto ed una moto: su quest’ultima viaggiava un 26enne, un poliziotto in servizio al commissariato di Taurianova, che ha purtroppo avuto la peggio.

Il malcapitato è stato subito soccorso dal 118 e accompagnato nell’ospedale di Polistena. Da quanto appreso, dopo esser stato posto in coma farmacologico, è stato poi trasferito nel Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sempre sulla base delle prime sommarie informazioni il giovane agente non verserebbe in pericolo di vita.