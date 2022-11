Stabili i contagi di covid del bollettino odierno (+524), ancora cinque ricoveri ed un decesso

Stabili i casi di coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino infatti evidenzia 524 nuovi contagi a fronte di 639 guariti, numeri estremamente simili a quelli già visti nel bollettino di ieri. Diminuisce però il tasso di positività (17,22%), stabili anche i ricoveri (+5) ed un decesso.

Il maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+155), seguita da Catanzaro (+149), Reggio Calabria (+139), Vibo Valentia (+47) e Crotone (+32), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati complessivamente 3 milioni 973.954 tamponi dall'inizio della pandemia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1897 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.868 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 100.533 (100.141 guariti, 392 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.290 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.230 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 172.504 (171.142 guariti, 1.362 deceduti).

Crotone: Casi attivi 281 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 277 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.115 (56.845 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi1780 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.749 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 197.009 (196.137 guariti, 872 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 466 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 452 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.557 (50.367 guariti, 190 deceduti).