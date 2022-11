Intimidazione a medico del cosentino: auto a fuoco, sul parabrezza liquido infiammabile

Un evidente tentativo intimidatorio quello che ha visto ieri l’incendio della Range Rover di un noto medico a Corigliano Calabro, nel cosentino.

Sul parabrezza della vettura è stato lasciato infatti un recipiente che potrebbe aver contenuto del liquido infiammabile: un messaggio più che chiaro all’indirizzo del professionista.

L’auto del medico - che è originario del reggino ma da anni in servizio nella popolosa città dello Jonio cosentino - era parcheggiata in pieno centro, nel piazzale di un supermercato di via Walt Disney.

Sull’accaduto hanno già avviato le indagini i Carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.