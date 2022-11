Hashish e marijuana nascoste nei mobili e nel frigorifero, denuncia ed arresto

Aveva in casa hashish per un totale complessivo pari a poco più di un chilo e seicento grammi, e marijuana per altri 143 grammi, oltre a materiale per il confezionamento, tre bilancini di precisione e 6100 euro di denaro contante di diverso taglio.

La droga, rinvenuta all’interno di una stanza di un appartamento, era nascosta in maniera ordinata nei diversi cassetti dei mobili e altri arredi e perfino all’interno di un frigorifero, il tutto separato in confezioni opportunamente contraddistinte da diverse etichette che ne classificavano il tipo.

Per tutto questo, nella serata di ieri, giovedì 17 novembre, personale della Polizia di Stato di Cosenza ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un 27enne del posto con precedenti penali.

Il giovane, in considerazione della considerevole quantità di droga ritrovata e degli elementi univoci e concordanti che hanno fatto sospettare un’attività di spaccio, su disposizione del pm di turno è stato accompagnato nella Casa Circondariale cittadina.

Nell’ambito degli stessi servizi, è stato denunciato in stato di libertà anche un 30enne trovato in possesso di 17grammi di hashish e 1,7 di marijuana, fermato dalla Squadra Volante in una strada del centro del capoluogo bruzio.