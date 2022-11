Covid, lieve calo dei casi nel bollettino di oggi (+595). In aumento i ricoveri (+5) ed i decessi (+3)

Lievemente diminuiti i casi di coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino infatti evidenzia 595 nuovi contagi a fronte di 541 guariti, numeri estremamente simili a quelli già visti nel bollettino di ieri. Diminuisce però il tasso di positività (17,84%), ma aumentano i ricoveri (+5) ed i decessi (+3).

Il maggior numero di casi nella provincia di Catanzaro (+188), seguita da Cosenza (+187), Reggio Calabria (+143), Vibo Valentia (+37) e Crotone (+36), mentre i restanti casi provengono da altrove (+4). Processati complessivamente 3 milioni 970.911 tamponi dall'inizio della pandemia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 1.892 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.865 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 100.389 (99.997 guariti, 392 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.451 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.390 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 172.188 (170.826 guariti, 1.362 deceduti).

Crotone: Casi attivi 272 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 57.092 (56.822 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.741 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.714 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 196.909 (196.038 guariti, 871 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 468 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 454 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 50.508 (50.318 guariti, 190 deceduti).