Trebisacce, scoperti e denunciati 34 furbetti del Reddito di Cittadinanza

Avrebbero incassato oltre 125 mila euro tramite il Reddito di Cittadinanza, senza però averne diritto: si tratta di ben 34 persone scoperte e denunciate quest'oggi dai Carabinieri a Trebisacce, a cui si contesta ora l'accusa di false dichiarazioni e attestazioni.

Si tratta di cinque italiani e di ventinove stranieri. I primi avrebbero volutamente omesso di riferire di essere già sottoposti a misure cautelari a loro carico, mentre i secondi avrebbero mentito sul periodo di permanenza in Italia. In entrambi i casi si tratta di parametri fondamentali per poter ottenere il beneficio.

I militari, accertate le false attestazioni, hanno provveduto a segnalare il tutto all'Inps, che ha prontamente sospeso il sussisio e provvederà ora al recupero delle somme versate. Tutti e 34 sono stati inoltre denunciati a piede libero.