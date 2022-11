In cassaforte nascondeva droga e proiettili: arrestato 28enne a Reggio Calabria

Un controllo mirato volto al contrasto della criminalità nei quartieri periferici di Reggio Calabria ha portato all'arresto di un ventottenne del posto, già noto alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti in materia di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, un disoccupato residente nel quartiere di Arghillà, è stato trovato nuovamente in possesso non solo di droga ma anche di un ingente numero di cartucce.

L'uomo, infatti, è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina (successivamente recuperata, di circa 1,5 grammi) ad un assuntore.

Nel tentativo di sfuggire al controllo, ha provato a divincolarsi a bordo della sua auto, senza però riuscirci. Sul mezzo è stato inoltre rinvenuto, a seguito di una perquisizione, un involucro contenente altre 30 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi, oltre a 350 euro in contanti.

Circostanza che ha fatto così scattare una perquisizione domiciliare, che in un primo momento non ha evidenziato nulla di anomalo. Ma l'attenzione dei militari si è subito rivolta ad una cassaforte incassata nel muro, aperta dall'Aliquota Pronto Intervento dopo una veloce operazione di disancorazione.

L'intuizione si è rivelata corretta: all'interno della cassaforte sono state rinvenute ulteriori 200 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 300 grammi, e ben 177 cartucce "luger" di calibro 9x19,7, assieme ad altre cartucce di vario calibro, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Motivo per il quale sono subito scattate le manette per il 28enne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento. Il materiale è stato sequestrato mentre il soggetto è stato posto ai domiciliari.