Catanzaro, sbanda con l’auto e si schianta: illesa la conducente

È rimasta fortunatamente illesa la giovane protagonista, questa mattina, di un incidente stradale avvenuto in prossimità di Germaneto, a Catanzaro. La donna, proabilmente a causa dell'asfalto scivoloso dovuto alle piogge, avrebbe perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro le barriere stradali.

Un impatto che ha lasciato per strada numerosi detriti, e che aveva fatto pensare, in un primo momento, al peggio. La giovane è stata prontamente soccorsa e le sue condizioni di salute sono buone, al netto di un grosso spavento. Al momento si lavora per rimettere in sicurezza il tratto di strada.