Lamezia Terme. In casa gli trovano 9 chili di cannabis, arrestato

Un 37enne di Sambiase è stato arrestato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che, perquisita la sua casa, gli sono stati ritrovati tre sacchi in plastica con dentro della cannabis indica per un totale di 9 chili, pronta per le piazza di spaccio della zona. L’uomo, nullafacente, è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza.

In un altro servizio, poi, un 33enne lametino è finito anch’egli in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: i militari, durante un controllo in un magazzino usato come deposito di attrezzi, hanno trovato un contenitore di plastica con dentro della marijuana pronta per esse confezionata.

Per entrambi il Gip del Tribunale della città della Piana ha disposto gli arresti domiciliari.