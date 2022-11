Crotone, pecora cade in una pozza e non riesce a liberarsi: salvata

Non avrebbe resistito ancora per molto la pecora soccorsa e salvata questo pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Crotone, allertati ed intervenuti nel quartiere di Fondo Farina a seguito di alcune segnalazioni. L'animale infatti era intrappolato in una pozza d'acqua e di fango, creatasi nel corso della notte a seguito delle piogge.

Purtroppo la malcapitata, caduta nella pozza, non riusciva a divincolarsi, ed anzi per la stanchezza non riusciva neppure a stare in piedi. Fortunatamente l'intervento dei vigili ha permesso di salvare - non senza difficoltà - l'animale, che imbragato e sollevato è stato subito affidato alle cure del veterinario dell'Asl.

Fortunatamente, nonostante la disavvenutra, la pecora stava bene. Dopo la verifica del buono stato di salute è stata riaffidata al legittimo proprietario, riconosciuto grazie al cip.