Catanzaro, cucciolo intrappolato in una scarpata: soccorso dai Vigili del Fuoco

È una storia a lieto fine quella di un cucciolo di cane salvato nei giorni scorsi dai Vigili del Fuoco di Catanzaro, allertati da un uomo che non riusciva ad ignorare il lamento dell'animale. Questo infatti era caduto in fondo ad una scarpata in località Signorello, guaendo ininterrottamente per almeno due giorni.

L'uomo ha dunque chiesto l'intervento dei vigili, che con manovre speleo-alpine-fluviali sono riusciti a raggiungere il cucciolo traendolo in salvo. Questo, fortunatamente, stava bene e dopo le accortezze del caso è stato subito adottato.